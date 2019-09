Green Day anuncia su nuevo sencillo ‘Father Of All Motherfuckers’

Los 5 veces ganadores de Grammy y aceptados en Rock and Roll Hall of Fame, Green Day presentan su nuevo sencillo “FATHER OF ALL MOTHERFUCKERS” que será la primera canción de su decimotercer álbum de estudio y que tendrá el mismo nombre. Este nuevo trabajo discográfico estará disponible el próximo 7 de febrero del 2020 Reprise / Warner Records.

Los íconos del punk rock han anunciado también una gira mundial que llenará estadios en todos los rincones del planeta al lado de Fall Out Boy y Weezer. Esta maratónica gira tendrá por nombre The Hella Mega Tour presentado por Harley-Davidson inicia el 13 de junio en Paris y estará en diferentes ciudades de Europa, UK y Norte América. Adicionalmente Green Day tendrá unas fechas de conciertos en solitario por Asia y Europa.

Creada en 1986 en Berkeley, California, Green Day es una de las bandas que más discos ha vendido en la historia con más de 70 millones discos y 10 billones de streamings de audio/video en las plataformas de descarga digital. La salida del álbum Dookie en 1994, el cual logró mas de 10 millones de unidades vendidas logró traer de vuelta la actitud y la fuerza del punk rock a una nueva generación que lo asumió como propio. Este fu el inicio de una larga historia de números uno y otra buena cantidad de logros únicos de Green Day.

Entertainment Weekly califica a Green Day como: “La banda que más influenció a esa generación de los 90”, mientras que Rolling Stone afirma: “Aparte de Kiss, Green Day es el grupo que más ha inspirado a los jóvenes a tener su propia banda.”

En el 2004 Green Day lanzó su opera rock “American Idiot” que logró capturar la atención de una nación y vendió más de 7 millones de copias solo en los Estados Unidos y les dio el Grammy por Mejor Álbum Rock. Este disco también pasará a la historia como el álbum punk rock con mayor contenido político y autocrítico de una sociedad. Un disco Punk Rock del siglo 21 que logró ser adaptado y llevado al teatro: Desde el 2010 American Idiot es ahora una obra reconocida y muy aclamada en Broadway.

