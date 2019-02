Gorillaz lanza nueva línea de ropa inspirada en la agrupación

La banda creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, Gorillaz, una de las más importantes del nuevo milenio, formada por 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, acaba de lanzar su nueva línea de ropa, demostrando que no solo impactan al mundo de la música sino el de la moda también.

A través de las redes sociales, la banda dio a conocer la alianza que realizó con la marca de ropa Levi’s, para lanzar nuevas prendas inspiradas en sus personajes.

💥You x @Levis_UK x Gorillaz = Print Bar ✨

Create your own custom Gorillaz gear – find out how here: https://t.co/imH6YFQxJt

Psst – instore only, at selected locations.

Check Levi’s® website for details.#LevisxGorillaz #LiveInLevis #ad pic.twitter.com/0ruJXkBFjU

— gorillaz (@gorillaz) 26 de febrero de 2019