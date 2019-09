Gene Simmons pospone gira de Kiss por problemas de salud

Kiss anunció el fin de semana que se vieron obligados a posponer su gira de conciertos de despedida por los problemas de salud que enfrenta el bajista Gene Simmons.

Hace algunos días Simmons explicó a través de su cuenta de Twitter los chequeos que lo esperan:

“La verdad es que tengo que volar a Los Ángeles para hacer un procedimiento médico. Nada serio. Pero debe ser atendido ahora. Gracias por tus buenos deseos. Todo está bien”

Apologies to the fans in Salt Lake City. We will come back and do the show at a later date. The truth is, I have to fly to LA to do a medical procedure. Nothing serious. But it must be taken care of now. Thank you for your good wishes. All is well. 😊

— Gene Simmons (@genesimmons) September 13, 2019