Ganó más de 1 millón de dólares en la lotería y fue a reclamarlo con una máscara

Debido a las altas tasas de delincuencia en Jamaica, muchas personas optan por tomar medidas para cuidar su dinero, más si se trata de un botín de 1,17 millones de dólares. Este fue el caso del ganador de la lotería identificado como A. Campbell, quien “le pegó al gordo”.

El ganador del millonario premio decidió por reclamar su dinero 54 días después del sorteo, pero además el día de la entrega se llevó una máscara de la película Scream.

“Descubrí que gané la misma noche. Normalmente escribo los números, voy a comer y después vuelvo a revisar mis números. Miré mi boleto y corrí hacia mi baño gritando: ¡Gané! ¡Gané!”, aseguró Campbell para Jamaica Star.

Pero esta no es la primera vez que alguien mantiene el anonimato en una entrega de lotería: hace algunos meses una mujer conocida como N. Gray fue con una carita de emoji por su dinero.

And just like that, N. Gray goes from being an ordinary Jamaican to a #SuperMillionaire. Congratulations from Supreme Ventures. pic.twitter.com/OUrOkEvanc

— Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) 5 de junio de 2018