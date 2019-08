Friends llegará a la gran pantalla para celebrar sus 25 años

Para los 25 años de una de las series más importantes de las últimas décadas Warner Bros. se alió con Fathom Events y así poder lanzar el ‘Friends 25th: The One With the Anniversary’, una proyección de 12 episodios que serán emitidos durante tres noches. Además de esto, el aniversario de la serie mostrará algunas entrevistas e imágenes jamás antes vistas por sus fans.

Este esperado evento tendrá lugar en más de mil teatros de los Estados Unidos los días 23 de septiembre, el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

Por su parte, Lisa Gregorian, presidenta y directora de marketing de Warner Bros. Television Group, aseguró que Friends aún sigue causando gran impacto aún cuando ya la serie cumple 25 años: “El impacto cultural que Friends sigue teniendo, 25 años después de su estreno, es sorprendente, un verdadero testimonio del genio de Marta Kauffman, David Crane, Kevin Bright y el elenco increíblemente talentoso. Es increíble saber que la serie es todavía estamos uniendo a personas de todas las edades. No podríamos estar más emocionados de entregar estos episodios remasterizados digitalmente a los cines, ¡por primera vez! de una manera nueva “.