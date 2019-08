Foo Fighters quieren recoger firmas para que Oasis regrese

Al igual que los fans de la recordada agrupación de los hermanos Gallagher, Foo Fighters también sueñan con el regreso de Oasis, quienes en el 2009 dijeron “no más”.

Ahora, de acuerdo con NME, en la presentación de los Foo en el Reading Festival, Dave Grohl y Taylor Hawkins (baterista de la banda) aseguraron que querían abrir una llamada “firmatón” para que la banda de los hermanos Gallagher regrese.

Taylor Hawkins llamó la atención de los fans al poner una fotografía de Liam y Noel en el bombo de la batería, comentando que “uno de estos días por fin vamos a tener a Oasis de vuelta”, palabras a las que se unió Dave:

“Lo estamos realmente intentando, vamos a firmar una petición todos juntos aquí, ¿les parece?” continuó Taylor, mientras Dave Grohl preguntaba a los asistentes “¿Cuántos de ustedes quieren ver a Oasis en un show nuevamente?”.

So Taylor Hawkins’ kick drum for @foofighters @OfficialRandL headline show features a picture of the Gallagher brothers. What say you @liamgallagher and @NoelGallagher? pic.twitter.com/XaQ0jGy2XZ

