Foo Fighters celebrará su visita a Colombia con dos álbumes platino y más de 100 millones de streams

La banda de rock, Foo Fighters, creada en 1994 en Seattle, Washington, por el baterista de Nirvana Dave Grohl, es considerada como una de las últimas grandes bandas estadounidenses de rock que existen en el planeta. Regresará por segunda vez a Bogotá, Colombia, el próximo 1 de octubre, para presentar su gran show en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Entre el repertorio que tendremos el placer de escuchar en el concierto, estará su segundo álbum publicado The Colour and The Shape y el sexto, Echoes, Silence, Patience & Grace. Estos dos álbumes, lograron consolidarse como los más escuchados de la banda en Colombia hasta llegar a certificación platino, al acumular más de 100 millones de streams en plataformas digitales.

The Colour and The Shape fue lanzado el 20 de mayo de 1997, tras varios acontecimientos difíciles por los que pasó la banda durante la grabación y producción del mismo. Este es el álbum más vendido del catálogo de Foo Fighters en Estados Unidos, al alcanzar más de 2 millones de copias vendidas en poco tiempo. El álbum cuenta con clásicos como “Everlong”, “My Hero” y “Monkey Wrench”.

Echoes, Silence, Patience & Grace fue publicado el 25 de septiembre de 2007 y fue producido por el mismo productor de The Colour and The Shape, Gil Norton. En menos de una semana se convirtió en disco platino en Australia y Nueva Zelanda, y en una semana vendió más de 130.000 copias en el Reino Unido y más de 160.000 en Estados Unidos, donde alcanzo el tercer puesto en los Bilboard 200. Este álbum cuenta con éxitos como ‘The Pretender’, ‘Let It Die’, ‘Long Road to Ruin’, entre otras.

En esta ocasión estará acompañado de invitados especiales, con quienes han viajado y compartido escenario durante años: Weezer, una banda estadounidense de rock alternativo, formada en Los Ángeles en 1992; y Tenacious D, un dúo estadounidense de rock y comedia, formado en Los Ángeles, California, en 1994. Fue fundado por los actores Jack Black y Kyle Gass, que formaban parte de la compañía de teatro The Actors’ Gang en ese momento.

FOO FIGHTERS está conformada por Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee.