Foals presenta el video musical de ‘In Degrees’

La banda que visitó Colombia recientemente presenta el nuevo single de su álbum ‘Everything Not Saved Will Be Lost: Part 1’, el vídeo que refleja una fiesta en vivo con la banda, fue dirigido por Aaron Brown (‘RU Mine’ de Arctic Monkeys y ‘Easy Easy’ de King Krule).

“Lo que me entusiasmó para hacer el vídeo, fue la sensación de baile que los chicos de FOALS hacían en contraste con la letra de la canción”, dijo Brown.

En declaraciones a NME sobre la inspiración detrás de “In Degress”, Yannis Philippakis, voz y líder de la banda dijo: “En cuanto a la letra, quería que tuviera una sensación de esas relaciones que ya se estan separando poco a poco, esencialmente, se trata de cuando estás consciente de que una relación se está yendo lentamente.

El álbum comparte el mismo nombre, sin embargo Philippakis ha declarado que son obras separadas que actúan como “piezas complementarias”.