Foals lanzó el video de su canción ‘White Onions’

La banda británica Foals, quien lanzó recientemente su quinto disco ‘Everything Not Saved Will Be Lost’, el cual tendrá dos partes, acaba de lanzar el video de su canción ‘White Onions’.

El video, que es en blanco y negro, sigue el formato visual que la banda ha decidido explorar en su nuevo trabajo discográfico con imágenes grabadas en formato VHS casero.

Recordemos que Foals estará en el Festival Estéreo Picnic el domingo 7 de abril junto a Arctic Monkeys, Sam Smith, The 1975, St. Vincent y muchos más.

Aquí el video ►