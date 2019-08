Fin de semana de Premier League y quinta fecha de la Liga Águila

Por Tinza Jaramillo

Poco a poco se normaliza el fútbol en las canchas del mundo. La primera fecha de la Premier viene con Manchester United contra el Chelsea. Por nuestro lado, Santa Fe juega de local contra Patriotas y Millonarios buscará una victoria a domicilio contra el Huila. Habrá transmisión del Rock n’ Gol del partido del León.

VIERNES

2:00 pm Liverpool vs Norwich. (ESPN)

7:30 pm Once Caldas vs Alianza Petrolera. (WIN SPORTS)

SÁBADO

6:30 am West Ham vs Manchester City. (ESPN 2)

9:00 am Crystal Palace vs Everton. (ESPN)

11:30 am Tottenham vs Aston Villa. (ESPN)

4:00 pm Unión Magdalena vs Deportivo Cali. (WIN SPORTS)

5:00 pm La Equidad vs Nacional. (RCN TV)

8:00 pm Medellín vs América. (WIN SPORTS)

DOMINGO

8:00 am Newcastle vs Arsenal. (ESPN 2)

10:30 am Manchester United vs Chelsea. (ESPN)

2:00 pm Santa Fe vs Patriotas. (WIN SPORTS) (Rock n’ Gol Radioacktiva)

5:00 pm Atlético Huila vs Millonarios. (RCN TV)

6:00 pm Águilas Doradas vs Junior. (WIN SPORTS)

8:00 pm Bucaramanga vs Cúcuta. (WIN SPORTS)

La Liga española volverá el viernes 16 de agosto con el partido Athletic de Bilbao vs Barcelona y 24 de agosto volverá el Calcio italiano con Parma vs Juventus y Fiorentina vs Nápoli.

