Fin de semana de fútbol: entre y revise la agenda deportiva con hora, día y canal de tv

partidos en Colombia y el mundo para no pararse de sofá. Disfruten.

SÁBADO

• 7:30 am Fulham vs Manchester United. (DIRECTV sports)

• 9:30 am Borussia Dortmund vs 1899 Hoffenheim (Fox Sports)

• 10:00 am Huddersfield vs Arsenal (ESPN)

• 10:00 am Liverpool vs Bournemouth (DIRECTV sports)

• 10:00 am Watford vs Everton (DIRECTV sports)

• 10:15 am Atlético de Madrid vs Real Madrid (DIRECTV sports)

• 11:00 am PSG vs Bordeaux (ESPN 2)

• 12:00 pm Fiorentina vs Napoli (ESPN)

• 12:30 pm Bayern München vs Schalke 04 (Fox Sports)

• 2:30 pm Parma vs Inter (ESPN)

• 4:00 pm Jaguares vs Millonarios (Win Sports)

• 6:00 pm Santa Fe vs Tolima (RCN – Rock And Gol Radioactiva)

DOMINGO

• 8:30 am Tottenham vs Leicester (ESPN 2)

• 9:00 am Atalanta vs SPAL (ESPN Play)

• 9:00 am Montpellier vs Mónaco (DIRECTV sports)

• 11:00 am Manchester City vs Chelsea (ESPN 2)

• 12:00 pm Sassuolo vs Juventus (ESPN)

• 2:45 pm Athletic Bilbao vs Barcelona (ESPN 2)

• 3:30 pm Sub-20 Colombia vs Uruguay (Caracol Tv)

• 5:20 pm River Plate vs Racing Club (Fox Sports 2)

• 8:00 pm América vs Junior (Win Sports)