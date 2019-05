¡Por fin! Anuncian fecha de estreno de la cuarta temporada de Rick & Morty

Sin duda son pocas las series modernas que han logrado ganar una fanaticada y ese es el caso de Rick & Morty, la serie animada creada por Justin Roiland y Dan Harmon que es aclamada por quienes siguen las historias de este par.

La cuarta temporada era aclamada por sus fieles, y es por eso que las buenas noticias ya llegaron, pues hace algunas semanas se anunció la cuarta parte de ‘Rick & Morty’.

Es así como estamos listos para recibir a ‘Rick & Morty’¬ el próximo mes de noviembre con 70 capítulos.

We heard some of you were interested in this information. #WarnerMediaUpfront @rickandmorty pic.twitter.com/UkUINBmw9a

— [adult swim] (@adultswim) 15 de mayo de 2019