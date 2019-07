Fanática de Linkin Park evitó el suicidio de un hombre con las letras de una de las canciones de la banda

Para muchos de nosotros la música es un salvavidas, pues nos ha sacado de momentos de tristeza, algo que le pasa a muchas personas en el mundo, como es el caso de un hombre que decidió no quitarse la vida luego de escuchar la letra de ‘One More Light’ de Linkin Park.

Mientras Cristina Settanni manejaba por una carretera en Orlando, Florida, vio a un hombre sentado al borde de un puente, con intenciones de lanzarse, momento en el que paró y habló con él.

La mujer habló con la prensa local y afirmó que lo hizo:

“porque he estado donde él está. Necesitaba a alguien que mostrara preocupación”.

Settani se sentó junto al hombre y cantó una de las partes de la canción que dice: “¿A quién le importa si se apaga una luz más?/Bueno, a mí sí”.

Al parecer, la letra de la canción movió algo dentro del hombre, quien lloró y desistió de suicidarse.

El hombre fue internado a causa de algunos problemas de salud que padece.