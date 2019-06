Ex esposa de Chris Cornell demanda a la viuda por herencia que dejó el músico

Como era de esperarse, la ex esposa de Chris Cornell, Susan Silver, presentó una demanda en contra de la viuda del músico, Vicky Cornell, y todo por la herencia que dejó Chris.

¿Pero qué es lo que pasa con ese botín? Tanto la ex como la viuda reclaman que esa herencia les pertenece y argumentan sus motivos; por su parte Silver asegura que Chris le había prometido una considerable suma de dinero para pagar la universidad de su hija.

Sin embargo, según reporta TMZ, Vicky asegura que el dinero semestral se le había transferido a Lilly durante el 2018, pero al ver que la adolescente se retiró de la universidad, ahora no tendrá el dinero, es decir, no estudios… no dinero.

Los abogados de Vicky agregan que la viuda se ha encargado de los gastos de todos los hijos de Chris, pero también se mostró decepcionada al saber cómo la ex esposa cobraba dinero por los gastos universitarios que no existían.