De estrellas a estrellados, los dos últimos juguetes rotos de la NBA

De estrellas del rock sobre la pista a meros teloneros o comparsas. La vida del deportista profesional se atiene a movimientos bruscos y a giros inesperados que pueden llevar del éxito al fracaso en cualquier momento. Así se pueden resumir las trayectorias de Howard y Carmelo. Destinados a tocar a la puerta del Salón de la Fama de la NBA y a coleccionar anillos, podrían ver desde el televisor la temporada 2019-2020 y retirarse sin estrenar su palmarés.

Dwight Howard y Carmelo Anthony son los dos últimos juguetes rotos de la NBA. Uno y otro adquirieron el valor de estrellas incluso antes de debutar en la competición, pero nunca terminaron de confirmar ese estatus que un día tuvieron.

Anthony está sin equipo

Anthony aterrizó en la mejor liga del mundo en 2003 tras ser elegido en tercer lugar por los Denver Nuggets, y seguro hubiera acabado más arriba de no haber coincidido en el draft con un tal LeBron James. Independiente de la posición, el mundo esperaba una batalla contra LeBron de tú a tú por los anillos que no existió. Tuvo años de grandes promedios en la anotación con los Nuggets, pero nunca se tradujeron en éxitos colectivos. Su suerte parecía que iba a cambiar al unirse al faraónico proyecto de los New York Knicks (2011) hasta que tuvo que salir por la puerta de atrás como de los Oklahoma City Thunder y de los Houston Rockets más recientemente. Actualmente, se encuentra sin equipo.

Howard, cortado por los Grizzlies

Por su parte, Howard ha sido cortado por los Memphis Grizzlies y está, como Carmelo, a la espera de recibir una propuesta que no se materializa. Su carrera también ha ido de más a menos, porque llegó a la NBA como número uno en 2004 de la mano de los Orlando Magic y pasó también por franquicias con ambiciones como Los Angeles Lakers y los Houston Rockets, sin llegar a triunfar en una y otra. A partir de ahí, empezó su deambular sin rumbo por los Atlanta Hawks, los Charlotte Hornets, los Washington Wizards y los Grizzlies, en los que no duró en ningún caso más de una temporada.

En un paso con más alegrías que penas por la NBA, los mayores logros profesionales de uno y otro se han producido con la camiseta de USA Basketball. Carmelo posee hasta cuatro medallas olímpicas, tres de oro y una de bronce, por una de Howard, que escuchó al lado de Carmelo el himno de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín.

Dada la irregularidad en su juego reciente, los dos cuentan con nulas opciones de entrar en la lista de Gregg Popovich para disputar el próximo Mundial de China y para el que la selección parte en todas las apuestas de baloncesto como la gran favorita, al oro al dominar el cuadro de honor reciente con dos títulos consecutivos. En realidad, se sabe muy poco de los 12 de Popovich, aunque con tanto y tan bueno para elegir poco importa. Según Gigantes de Basket, la lista podría estar liderada por James Harden.

Por lo tanto, Howard y Carmelo van directos a la retirada y todo apunta que sin saber lo que es ganar el título de la NBA. El primero tiene como techo unas Finales de Conferencia con los Rockets (2015) y el segundo unas semifinales de Conferencia con los Knicks (2013). Eso sí, siempre podrán presumir de haber triunfado en los Juegos.