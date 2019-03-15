Estas 20 comparaciones cambiarán la manera en las que vemos el mundo

El portal web NotiNerd realizó una recopilación de fotos que muestran las diferentes perspectivas en las que podemos ver el mundo.
Estas fotos cuentan grandes y lamentables historias ►
EL ANTES Y DESPUÉS DE MIS CAMISETAS TRAS PERDER 181 KILOGRAMOS
ÉL MIDE MÁS DE 2 METROS, ELLA 1 METRO Y MEDIO. JUNTOS PATRULLAN LAS CALLES DE AUSTRALIA
ESTA CHICA REGRESÓ PARA TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL QUE LE SALVARON DE CÁNCER HACE 20 AÑOS
ESTA ES LA MANO DE UNA REPORTERA COMPARANDOLA CON LA DE UN JUGADOR DE LA NBA
ESTA ES LA MUESTRA DE MI PROGRESO DURANTE 6 AÑOS
ESTA ES LA SEMEJANZA ENTRE MI HERMANO Y YO
ESTA ES MI COLECCIÓN DE ARENA DE CADA PLAYA QUE HE VISITADO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
ESTA FOTO DE MIS PADRES ESTA HECHA POR DOS FOTOS DISTINTAS QUE SE UNEN A LA PERFECCIÓN
ESTE NIÑO REFUGIADO DE SIRIA SE QUEDABA VIENDO EL GIMNASIO MIENTRAS LUSTRABA ZAPATOS. LOS DUEÑOS DECIDIERON REGALARLE UNA MEMBRESÍA DE POR VIDA
HACE 2 AÑOS, TOMÉ ESTA FOTO DE MI PADRASTRO SENTADO VIENDO EL ATARDECER. ESTA MAÑANA, MI MADRE SE SENTÓ EN EL MISMO SITIO PARA VER EL AMANECER EN NUESTRO PRIMER DÍA DEL PADRE SIN ÉL
HICE UNA COMPARACIÓN DEL ROSTRO DE MI HIJA Y YO
HOY ADOPTÉ UN PUG Y SE NOTA LO FELIZ QUE ESTA
LA DIFERENCIA ENTRE EL USO DE MI CALZADO ENTRE MI PIE NORMAL Y MI PIE PROTÉSICO DESPUÉS DE UN AÑO
MI ABUELO, MI PADRE Y YO
MI BISABUELA Y YO EN EL MISMO LUGAR CON 89 AÑOS DE DIFERENCIA
MI HIJO DE UN MES CONOCIENDO A SU BISABUELA DE 97 AÑOS
MI PAPÁ Y YO SOMOS UNA PRUEBA DE QUE LA GENÉTICA NO ES PERFECTA
MI PRIMER DÍA DE CLASES CONTRA MI PRIMER DÍA COMO PROFESOR
VENEZUELA ANTES Y DESPUÉS DE LA CRISIS
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