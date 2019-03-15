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Fotogalería

Estas 20 comparaciones cambiarán la manera en las que vemos el mundo

- 15/03/19

El portal web NotiNerd realizó una recopilación de fotos que muestran las diferentes perspectivas en las que podemos ver el mundo.

Estas fotos cuentan grandes y lamentables historias

  • EL ANTES Y DESPUÉS DE MIS CAMISETAS TRAS PERDER 181 KILOGRAMOS

  • ÉL MIDE MÁS DE 2 METROS, ELLA 1 METRO Y MEDIO. JUNTOS PATRULLAN LAS CALLES DE AUSTRALIA

  • ESTA CHICA REGRESÓ PARA TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL HOSPITAL QUE LE SALVARON DE CÁNCER HACE 20 AÑOS

  • ESTA ES LA MANO DE UNA REPORTERA COMPARANDOLA CON LA DE UN JUGADOR DE LA NBA

  • ESTA ES LA MUESTRA DE MI PROGRESO DURANTE 6 AÑOS

  • ESTA ES LA SEMEJANZA ENTRE MI HERMANO Y YO

  • ESTA ES MI COLECCIÓN DE ARENA DE CADA PLAYA QUE HE VISITADO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

  • ESTA FOTO DE MIS PADRES ESTA HECHA POR DOS FOTOS DISTINTAS QUE SE UNEN A LA PERFECCIÓN

  • ESTE NIÑO REFUGIADO DE SIRIA SE QUEDABA VIENDO EL GIMNASIO MIENTRAS LUSTRABA ZAPATOS. LOS DUEÑOS DECIDIERON REGALARLE UNA MEMBRESÍA DE POR VIDA

  • HACE 2 AÑOS, TOMÉ ESTA FOTO DE MI PADRASTRO SENTADO VIENDO EL ATARDECER. ESTA MAÑANA, MI MADRE SE SENTÓ EN EL MISMO SITIO PARA VER EL AMANECER EN NUESTRO PRIMER DÍA DEL PADRE SIN ÉL

  • HICE UNA COMPARACIÓN DEL ROSTRO DE MI HIJA Y YO

  • HOY ADOPTÉ UN PUG Y SE NOTA LO FELIZ QUE ESTA

  • LA DIFERENCIA ENTRE EL USO DE MI CALZADO ENTRE MI PIE NORMAL Y MI PIE PROTÉSICO DESPUÉS DE UN AÑO

  • MI ABUELO, MI PADRE Y YO

  • MI BISABUELA Y YO EN EL MISMO LUGAR CON 89 AÑOS DE DIFERENCIA

  • MI HIJO DE UN MES CONOCIENDO A SU BISABUELA DE 97 AÑOS

  • MI PAPÁ Y YO SOMOS UNA PRUEBA DE QUE LA GENÉTICA NO ES PERFECTA

  • MI PRIMER DÍA DE CLASES CONTRA MI PRIMER DÍA COMO PROFESOR

  • VENEZUELA ANTES Y DESPUÉS DE LA CRISIS

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