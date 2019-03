Esta sería la última foto de Keith Flint horas antes de quitarse la vida

En las últimas horas, el periodista británico Rob Hadgraft publicó en su cuenta de Twitter una foto del fallecido cantante de The Prodigy Keith Flint, dos días antes de quitarse la vida.

Hadgraft, quien era muy cercano a Flint, publicó la foto en la que se ve al músico participando en una carrera de 5km, 48 horas antes de suicidarse.

Flint obtuvo su mejor marca en esa carrera, así lo señaló el periodista en el texto que acompañó la imagen del músico corriendo:

Algunos medios británicos como Daily Mail han señalado que el músico entró en una fuerte depresión después de la separación de su esposa japonesa, Mayumi Kai, quien lo habría obligado a poner en venta la granja que habitaban en Essex.

Sus amigos y compañeros de The Prodigy, quienes temían que Flint muriera a causa de una sobredosis de drogas recetadas, revelaron que el músico había dicho en una entrevista hace 3 años que cuando su dinero acabara se quitaría la vida.

Aquí la foto del periodista:

Sad news about #KeithFlint – comes only two days after he’d looked in great shape and spirits, storming round the Chelmsford Parkrun in a PB of around 21 minutes. pic.twitter.com/bBy1Vvh4JK

