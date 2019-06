Esta es la actriz porno con la que confunden a la colombiana Paola Jara

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un video pornográfico en el que se ve una mujer muy parecida a la cantante de música popular colombiana Paola Jara, algo que muchos creyeron era verdad.

La cantante, luego de la polémica, aclaró que ella no era la del video y que se trataba de un montaje que tal vez habían realizado personas malintencionadas:

“Obviamente no soy yo, es un montaje. Los que me conocen y observan bien las fotos saben que puede ser una niña que tal vez tiene rasgos parecidos a los míos, pero esa no soy yo”.