El escalofriante audio que el futbolista Emiliano Sala envió antes de que su avión desapareciera

El futbolista argentino Emiliano Sala, quien desapareció en el Canal de la Mancha cuando regresaba a Cardiff desde Nantes, les envió una nota de voz a sus amigos mientras estaba en el avión, en el cual se le escucha muy asustado.

Vea También: Desaparece sin dejar rastro avión donde viajaba futbolista argentino

En el audio, Sala, quien fue recientemente transferido del Nantes al Cardiff City galés, le dice a sus amigos:

“Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos…Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero… ya saben”.