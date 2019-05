Elton John evitó que eliminaran escenas de sexo y droga de «Rocketman»

Este 30 de mayo se estrenará en nuestro país ‘Rocketman’, la película que contará la vida del músico británico Elton John, la cual será protagonizada por Taron Egerton.

Luego de que el músico viera la película en el Festival de Cannes, escribió un artículo para The Guardian en el que contó lo que sintió al ver la biopic:

Frente a la realización de la película, Elton John aseguró que nunca estuvo interesado en que se hiciera, pero dijo sentirse “increíblemente agradecido, aunque estoy más preocupado de lo que haré a continuación que en lo que hice hace 40 años”.

Elton John confesó que colaboró en la película al ser impulsado por sus hijos:

El músico británico explicó al medio sus razones del porqué no quería que quitaran las escenas de sexo y drogas:

“Algunos estudios querían atenuar el sexo y las drogas para que la película obtuviera una calificación de PG-13, pero simplemente no he llevado una vida clasificada PG-13. No quería una película llena de drogas y sexo, pero igualmente, todos saben que tuve muchas de las dos cosas durante los años 70 y 80. No parecía tener mucho sentido hacer una película que implicara que después de cada concierto volvía tranquilamente a mi habitación de hotel con un vaso de leche tibia y la Biblia de compañía”.