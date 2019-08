Dulce infancia: confirman película de ‘Malcolm in the Middle’

Una de las series más importantes de las últimas décadas llegará en modo película: se trata de ‘Malcolm in the Middle’, confirmada por el mismo Frankie Muniz, a quien muchos conocen como Malcolm.

el mismo actor confirmó para Malcolm France, medio francés, la noticia sobre la nueva producción:

Hablando del elenco que recordamos de la serie, al parecer todos están dispuestos a colaborar con este nuevo proyecto. Muchos recordaron un tweet que publicó Muniz en el 2015, el cual ya está dando resultados.

How fun would “Malcolm In The Mid-life Crisis” be? I wonder what Malcolm and his family would be up to now!

— Frankie Muniz (@frankiemuniz) September 7, 2015