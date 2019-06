Después de pasar por Netflix, Mötley Crüe publicará audiolibro de “The Dirt”

Después de presentarle al mundo su biopic, “The Dirt”, Mötley Crüe ahora le apuesta a “The Dirt: Confessions Of The Most Notorious Rock Band”, un audiolibro que llega por parte de HarperAudio y Dey Street Books.

Los fanáticos de la banda han sido testigos de las adicciones, diferencias el rock n’ roll y la esencia que tanto caracteriza a Mötley Crüe desde el 2001, cuando se estrenó el libro que habla sobre la vida de Tommy Lee, Nikki Sixx, Vince Neil y Mick Mars. Es por eso que quienes quieren conocer más sobre lo que hay detrás de la agrupación ahora podrán disfrutar a través de Harper Audio y Dey Street Books, quienes presentan “The Dirt” en formato de audiolibro que llegará el 25 de julio a diferentes plataformas digitales.