Despiden a community mánager por ponerle orejitas a su jefe en Facebook Live

Esto puede sucederle a cualquiera, en serio, pero bueno, el caso es que en la transmisión del Facebook Live del gobernador de Guerrero (México), Héctor Astudillo Flores, fue empañado gracias a unas orejitas de gato que la Community Mánager le puso al político.

Después de ver todas las burlas que generó este filtro, el mismo gobernador pidió el despido de la Community Mánager, quien aceptó que jamás quiso ridiculizar Héctor y a su gobierno.

La CM aceptó su culpa:

“Me vinculan que quería hacer una grosería al gobernador. No hubo dolo, la relación con el estado y el ayuntamiento es buena, de trato amable y no fue para dañar la figura del gobernador.Me hago responsable de las acciones que realiza mi equipo. Respeto a mi compañero, sé que fue un error, que lo comete cualquiera, no es justificable, pero no fue planeado”.