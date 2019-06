“Dejen de joder”: Benito Cerati se cansó de que lo comparen constantemente con el líder de Soda Stereo

El músico argentino Benito Cerati, hijo de Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, se cansó de que lo comparen constantemente con su padre y mostró su molestia a través de las redes sociales en las que aclaró que la música que él hace no debe ser comparada con la de su progenitor como solista o en la banda.

En un tuit, Benito dijo:

“Los hijos de gente talentosísima que nos dedicamos también con pasión a la música no tenemos la culpa de que ustedes comparen y juzguen. No somos unos burros, ustedes se buscan reemplazos de algo que no podríamos llenar ni aunque intentáramos toda la vida. Dejen de joder”.

El mensaje no paró ahí, el músico argentino siguió:

“Y si efectivamente en mi caso lo que hago no es bueno, entonces me encanta ser malo en lo que hago. Porque me trae satisfacción y ganas de vivir. Hago lo que hago porque cuando completo una canción me siento VIVO. Y después lo pongo afuera para que disfruten eso conmigo”.

La molestia de Benito era tanta en ese momento, que aclaró que ni él ni su padre vinieron al mundo para complacer a sus habitantes:

“Primero y principal ninguno de nosotros vino a cumplir con tus expectativas del orto ni a complacer tu mediocridad. Acá vos podés no escuchar si te parece una verga y yo puedo hacer música que es una verga por el simple hecho de que me hace feliz”.

Aquí el trino de Benito: