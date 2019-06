‘A Death in the Family’, el adelanto del próximo álbum de Sum 41

El próximo álbum de estudio de Sum 41, que tiene por nombre ‘Order in Decline’, será lanzado el 19 de julio, sin embargo, ya podemos escuchar un adelanto de cómo sonará con una canción llamada ‘A Death in the Family’, la cual ya tiene video oficial.

En el video, dirigido por Dale Restenghini, se ve al quinteto canadiense interpretando la canción en los años 60 y la actualidad.

Este será el tracklist del disco:

‘Turning Away’

‘Out for Blood’

‘The New Sensation’

‘A Death in the Family’

‘Heads Will Roll’

’45 (A Matter of Time)’

‘Never There’

‘Eat You Alive’

‘The People Vs…’

‘Catching Fire’

Aquí el video oficial: