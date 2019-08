‘Day Of The Dead’, la nueva cerveza limitada de Iron Maiden

Iron Maiden anunció que junto a Robinsons Brewery lanzarán una nueva edición de su cerveza Trooper, que únicamente estará disponible desde octubre hasta finales de noviembre.

La cerveza, que se llamará ‘Day Of The Dead’, busca conmemorar el Día de los muertos, celebración mexicana, con un Eddie disfrazado.

Sam Kennerley, gerente de la cerveza, dijo:

“Estamos encantados de ofrecerles a nuestros bebedores leales una nueva edición limitada, busque nuestro galardonado Trooper. El momento no podría ser más ideal con el Día de los Muertos a la vuelta de la esquina y Iron Maiden continuando con su gira mundial de Legacy of the Beast con espectáculos en estadios y arenas, como corresponde, en México y también en Brasil (incluyendo 100,000 personas en Rock In Rio), Chile y Argentina en septiembre y octubre. Esperamos que nuestros bebedores disfruten del homenaje que hemos pagado a la tradición tradicional de México y que recojan una botella mientras esté disponible entre octubre y noviembre”.