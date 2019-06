Datos que hay que darlos: antecedentes del las llaves de la Copa América

Terminada la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América de Brasil queda todo listo para la segunda fase. Los partidos serán los siguientes:

• Brasil vs Paraguay. (jueves 27 de junio 7:30pm)

• Venezuela vs Argentina. (viernes 28 de junio 2:00pm)

• Colombia vs Chile. (viernes 28 de junio 6:00pm)

• Uruguay vs Perú. (sábado 29 de junio 2:00pm)

La historia deja un favorito en cada una de las llaves:

En el partido de los locales vs Paraguay está claro que el favorito es Brasil, este partido se ha dado 79 veces a lo largo de la historia dejando 47 partidos ganados para la “verdeamarela”, 21 empates y sólo 11 victorias para los paraguayos.

En el segundo partido el favorito es Argentina, por Copa América tienen de hijo a Venezuela. Se han enfrentado 24 veces por esta competición dejando 2 empates, 2 victorias de la “vino tinto” y 20 victorias de los que hoy son liderados por Lío Messi.

En cuanto a nuestra selección hay datos que hay que examinar con lupa. Si se mira en cuanto a eliminatorias el favoritismo es colombiano con 14 partidos jugados, 5 ganados, 5 empatados y 4 derrotas ante Chile. Pero en cuanto a Copa América el historial es negativo para nuestra selección con 13 partidos jugados, 2 ganados, 3 empatados y 8 perdidos. Igual Colombia sigue siendo el gran favorito por el momento actual. Tú tranquilo.

Por último, en cuanto a Uruguay y Perú las cosas son color celeste con 20 partidos jugados, 12 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Claros favoritos los dirigidos por Tabárez.

La ñapa:

¿Resultados para la polla? Acá les dejamos los nuestros con más pasión y menos técnica:

• Brasil vs Paraguay. (2-0)

• Venezuela vs Argentina. (1-1) Usted decida quién pasa por penales. Ojo con Wuilker.

• Colombia vs Chile. (2-1)

• Uruguay vs Perú. (1-0)

•

Nota: El Rock N´Gol no se hace responsable por grandes pérdidas, hipotecas, empeños y demás. Eso sí, estaremos disponibles para celebrar.

