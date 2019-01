Y cuando el mundo lo esperaba: Ben Affleck ya no será Batman

Cada vez eran más las súplicas por parte de los fans del universo DC para pedirle que Ben Affleck se quitara la máscara de Batman definitivamente. Al parecer el actor entendió el mensaje y su actitud frente a su rol con el personaje fue perdiendo afinidad: ahí empezamos a ver una serie de entrevistas donde el actor se mostraba deprimido, quejándose de los fanáticos y con ganas de entregar la capa lo más pronto posible.

La pesadilla para Affleck terminó y así fue como lo indicó Deadline, donde dicen que el actor esta oficialmente fuera del mundo de DC. La noticia fue respaldada por el mismo actor en su cuenta de Twitter:

“Estoy emocionado por el estreno de ‘The Batman’ en el 2021 y ver cómo la visión de (el director) Matt Reeves cobra vida”.

Recordemos que Reeves asumió el cargo de director de ‘The Batman’ cuando Affleck pidió no dirigir la cinta, dando a entender que no quiere tener nada que ver con el personaje.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO

— Ben Affleck (@BenAffleck) 31 de enero de 2019