Courtney love llamó “estúpida” a The Dirt y Tommy Lee le responde de manera épica

Sin duda ‘The Dirt’, la película de Mötley Crüe, dio de qué hablar en su estreno: comentarios buenos y malos se evidenciaron en redes sociales, pero Courtney Love dio el astillazo final para detonar la furia de Tommy Lee, quien respondió sus opiniones en Twitter.

En entrevista con Interview, Kris Jenner le preguntó a Courtney sobre la película biográfica de la banda de Los Angeles, pero sus opiniones no fueron del todo agradables para Tommy, pues calificó de “estúpida la producción”:

“Hace poco, con tres amigas nos sentamos en mi épica cama de art nouveau Majorelle. Vimos la película de Netflix más estúpida que jamás se haya hecho ‘The Dirt’. Es tan estúpida y vil contra de las mujeres, y simplemente una puta estupidez. Fue súper divertido quejarnos juntas. Tomamos té de jazmín. Todas trabajamos nuestros cuerpos y vimos a este rapero blanco llamado Machine Gun Kelly (quien interpreta a Tommy Lee), y nos burlábamos”.

Ante las declaraciones, el baterista rompió silencio y le preguntó en Twitter:

“Oye Courtney ¿Cuándo sale tu película? Oh, espera…. nunca!!!!!”

Hey @Courtney When’s your movie coming out? Oh wait…. Never!!!!! https://t.co/7AjNIZB7To

— T❍mmy L33 (@MrTommyLand) 7 de junio de 2019