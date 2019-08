¡Corey Taylor no se detiene! El líder de Slipknot prepara su álbum como solista

Corey Taylor, el líder de Slipknot, banda que se encuentra de gira actualmente con su disco ‘We Are Not Your Kind’, anunció que se encuentra trabajando en su álbum como solista, así lo afirmó durante una entrevista:

“De hecho, estoy armando una banda alrededor de ello”

Taylor afirmó que ya habló de su nuevo proyecto musical con sus dos bandas Slipknot y Stone Sour “por respeto”:

“Es algo que no consideré durante un largo tiempo, hasta que la gente me comenzó a preguntar al respecto… Y mientras más me preguntaban, más pensaba ‘¿Sabes qué? Si no lo hago ahora, no lo haré nunca'”

El músico expresó que el nuevo material saldrá antes del 2021.