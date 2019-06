Copa América: Chile y Uruguay golean en el grupo C

Por Santiago Castro

Así comienza otro combo de la Copa América, con los favoritos debutando con victoria y además goleando a sus rivales 4 a 0 en los dos partidos.

La ‘Celeste’ de Tabárez pasó por encima de Ecuador, con gol de camerino y expulsión temprana en Belo Horizonte: Lodeiro, Cavani, Suarez, y un ‘autogolazo’de Mina para el marcador definitivo. Por su parte, Chile, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, goleó a la selección sub-23 de Japón en Sao Paulo, con el doblete de Eduardo Vargas y las anotaciones de Alexis Sánchez y Erick Pulgar. Con estos resultados ambos equipos se convierten en líderes.

Mañana comenzará la segunda ronda del Grupo A con los partidos entre Perú v.s Bolivia y Brasil v.s Venezuela. Este último, con transmisión del Rock N’ Gol en el Bar del VBar, y ustedes nos pueden acompañar con la previa en The Rock Show desde las 3:45 pm.

