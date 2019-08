Conozca todos los detalles y novedades de la D23 Expo

Toda la magia y la emoción del pasado, presente y futuro del entretenimiento de Disney se unen bajo un mismo techo cuando D23: The Official Disney Fan Club presenta D23 Expo.

Desde 2009, la D23 EXPO bianual ha celebrado toda la magia, la maravilla y la aventura de Disney en esta reunión extraordinaria creada especialmente para los fanáticos más apasionados y leales.

D23 Expo presenta tres días completos de experiencias “dentro de la magia” que no encontraran en ningún otro lugar, incluyendo adelantos exclusivos en las próximas películas de The Walt Disney Studios, deslumbrantes apariciones de celebridades, presentaciones inolvidables hechas por luminarias de Disney, un vistazo a lo que viene de Disney Parks and Resorts y Walt Disney Imagineering, la ceremonia de Disney Legends y la exposición Treasures of the Walt Disney Archives, que destaca las joyas de la corona del legado eterno de Disney.

Julio César Escovar viajó a Anaheim, California y nos trae todos los detalles de esta gran experiencia.

El gran plato fuerte de la D23 son los grandes estrenos que nos aguardan con la llegada de Disney+, que llegará en el 2020 a Latinoamerica (www.disneyplus.com/dl):

High School Musical: The Musical: The Series

Colección de clásicos animados y obras de Pixar

Disney Channel

Lizzie McGuire con Hilary Duff

Forky Asks A Question

Nueva película de Phineas y Ferb

Monsters at Work

What If…?

Agents of S.H.I.E.L.D.

Loki

The Falcon and the Winter Soldier

Wandavision

Ms. Marvel, She-Hulk y Moon Knight

The World According Jeff Goldblum

Stargirl, Encore! y Timmy Failure

La dama y el vagabundo

Star Wars: The Clone Wars

Cassian Andor

The Mandalorian

Obi-Wan

Revise las fotos de los mejores momentos:

MICKEY MOUSE

D23 EXPO 2019

D23 EXPO 2019

D23 EXPO 2019

D23 EXPO 2019

MICKEY MOUSE

SEAN PATRICK

ROBERT DOWNEY JR., MICKEY MOUSE

ROBERT DOWNEY JR.

DIANE SAWYER

ROBIN ROBERTS

MING-NA WEN

MICKEY MOUSE, CHRISTINA AGUILERA

WING T. CHAO