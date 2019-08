Conozca los nominados y las diferentes categorías de los MTV VMAs 2019

Este 26 de agosto la música tiene una cita importante en los MTV Video Music Awards. De esta manera es como se reunirán los iconos musicales de la actualidad para vivir la entrega de los premios a los mejores videoclips.

Por primera vez en la historia, los MTV Video Music Awards se llevarán a cabo en el Prudential Center de Nueva Jersey, escenario que cuenta con capacidad para 19.000 personas.

Aquí los nominados

Vídeo del año

21 Savage y J. Cole – A lot

Billie Eilish – Bad Guy

Ariana Grande – thank u, next

Jonas Brothers – Sucker

Lil Nas X y Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Taylor Swift – You Need to Calm Down

Artista del año

Cardi B

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

Canción del año

In My Feelings – Drake

thank u, next – Ariana Grande

Sucker – Jonas Brother

Shallow – Lady Gaga y Bradley Cooper

Old Town Road (Remix) – Lil Nas X y Billy Ray Cyrus

You Need to Calm Down – Taylor Swift

Mejor artista nuevo

Ava Max

Billie Eilish

H.E.R.

Lil Nas X

Lizzo

Rosalía

Mejor colaboración

Lil Nas y Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Lady Gaga y Bradley Cooper – Shallow

Shawn Mendes y Camila Cabello – Señorita

Taylor Swift y Brendon Urie (Panic! At The Disco) – ME!

Ed Sheeran y Justin Bieber – I Don’t Care

BTS y Halsey – Boy With Luv