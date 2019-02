Conozca a los grandes músicos que han ganado un Oscar

Este 24 de febrero se llevará a cabo la premiación de los Oscar, evento que homenajea a lo mejor del cine, sin embargo, la música también ha tenido un papel importante a lo largo de los años, por eso, hoy recordamos los músicos y compositores que también han ganado este importante reconocimiento.

Estos artistas han ganado en las categorías Mejor Banda Sonora o Mejor Canción Original ►

The Beatles

Mejor Banda Sonora, 1970. Let it Be.

Prince

Mejor Banda Sonora, 1984. Purple Rain.



Stevie Wonder

Mejor Canción Original, 1984. I Just Called to Say I Love You de The Woman in Red.



Lionel Ritchie

Mejor Canción Original, 1985. Say You, Say Me de White Nights.



Elton John

Mejor Canción Original, 1994. Can You Feel the Love Tonight de El Rey León.



Phil Collins

Mejor Canción Original, 1999. You’ll Be in My Heart de Tarzán.



Bob Dylan

Mejor Canción Original, 2000. Things Have Changed de Wonder Boys.



Jorge Drexler

Mejor Canción Original, 2004. Al Otro Lado del Río de Diarios de Motocicleta.



John Legend

Mejor Canción Original, 2014. Glory de Selma.



Sam Smith

Mejor Canción Original, 2015. Writing’s on the Wall de Spectre.