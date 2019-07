¡Es una realidad! Confirman secuela de ‘¿Y dónde están las rubias?’

Durante una entrevista con el programa ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’, el icónico actor estadounidense Terry Crews confirmó que los dos agentes del FBI que se disfrazaron de dos mujeres rubias adineradas volverán en la secuela de ‘¿Y dónde están las rubias?’.

Crews confesó que se reunió con Shawn Wayans, quien encarnó a Brittany Wilson en la película de comedia hace 15 años, y hablaron sobre realizar la esperada secuela:

“Me reuní con Shawn y él dijo: ‘Hombre, lo haremos. Lo estamos poniendo en marcha‘. Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante 15 años para poder hacer la segunda parte”.

Crews también dijo que la icónica escena en donde cantan ‘A Thousand Miles’ de Vanessa Carlton, podría ser recreada con ‘Call me maybe’ de Carly Rae Jespen.

Aquí la entrevista: