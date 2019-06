Concierto de la agenda Radioacktiva: Keane llega a Colombia

KEANE, una de las bandas inglesas más importantes de Rock alternativo, regresa a Colombia luego de una década. El concierto será el miércoles 20 de Noviembre en el Royal Center en Bogotá. En el marco de su gira mundial, KEANE ha programado presentaciones en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, siendo Colombia el primer país en la región.

KEANE, una de las agrupaciones rock británicas más grandes de la última década está de regreso luego de más de 7 años de espera con un nuevo sencillo titulado ‘The way I feel’, el primer corte que presenta la banda de su próximo álbum de estudio Cause and Effect, el cual estará disponible desde el próximo 20 de septiembre de este año.

Lo interesante de este nuevo corte, es la introducción a nuevos sonidos como sintetizadores y la incorporación de un nuevo miembro en la agrupación, logrando sonidos más frescos y contemporáneos mostrando así una perfecta evolución musical.

El grupo se mantuvo fuera de escena durante siete años tras el lanzamiento de Strangeland en el (2012). En ese periodo, el vocalista Tom Chaplin lanzó dos discos como solista.

El concierto de Keane en Colombia será un espectáculo único en el que los miembros de la banda compartirán las historias detrás de cada canción y las experiencias que han tenido desde su formación así como sus éxitos más reconocidos como ‘Somewhere we only know’, ‘Everybody´s changing’, ‘This is the last time’ que de seguro harán parte del setlist.

Los valores de boletería y fechas de venta para el concierto de KEANE estarán disponibles en los próximos días en www.tuboleta.com.

Estas son las fechas de la gira de KEANE en Sudamérica:

Bogotá, Colombia

Noviembre 20, 2019

Royal Center

Lima, Perú

Noviembre 22, 2019

Parque de la Exposición

Santiago, Chile

Noviembre 24, 2019

Teatro Caupolican

Asunción, Paraguay

Noviembre 27, 2019

Jockey Club

Buenos Aires, Argentina

Noviembre 29, 2019

BA ARENA