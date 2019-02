¡Completica! Aquí está la agenda deportiva del fin de semana (hora, día y canal)

Rueda el buñuelo por las canchas de Colombia y el mundo. En Radioacktiva le traemos los mejores partidos del fin de semana:

Viernes

• 2:30 pm FC Augsburg vs Bayern Munich (Fox Sports 2)

• 2:30 pm Juventus vs Frosinone (ESPN 2)

Sábado

• 10:15 am Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid (DIRECTV sports)

• 11:00 am Olympique de Marsella vs Amiens (DIRECTV sports)

• 2:00 pm Mónaco vs Nantes (DIRECTV sports)

• 2:30 pm Atalanta vs AC Milan (ESPN)

• 2:45 pm FC Barcelona vs Valladolid (ESPN)

• 3:15 pm Millonarios vs Atlético Huila (Rock And Gol Radioactiva – Win Sports)

• 5:00 pm América de Cali vs Ind. Medellín (RCN)

• 7:45 pm Junior vs Rionegro Águilas (Win Sports)

Domingo

• 6:00 am Real Madrid vs Girona (DIRECTV sports)

• 6:30 am SPAL vs Fiorentina (ESPN)

• 12:00 pm Bayern Leverkusen vs Fortuna Düsseldorf (Fox Sports 2)

• 12:00 pm Inter vs Sampdoria (ESPN)

• 2:30 pm Napoli vs Torino (ESPN 2)

• 3:00 pm Saint Etienne vs PSG (DIRECTV sports)

• 5:00 pm Cúcuta vs Bucaramanga (RCN)

• 5:20 pm Boca vs Lanús (Fox Sports 2)

• 6:00 pm Patriotas vs Santa Fe (Win Sports)

• 7:30 pm Banfield vs River Plate (Fox Sports 2)

• 8:00 pm Atlético Nacional vs La Equidad (Win Sports)

Tristemente le contamos que este fin de semana no habrá Premier League. Volverá dentro de ocho días.