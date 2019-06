Colombia se enfrentará a Chile en Cuartos: revise fecha y horarios de la Copa América

Cavani, siempre Cavani. Los ‘Charruas’ fueron inferiores en todo el partido ante Chile, pero a lo Uruguay, el delantero del PSG anotó de cabeza tras pase de Jonathan Rodriguez, para poner al conjunto de Tabárez como líder del Grupo C.

En el otro partido, en el estadio Mineirao. Japón y Ecuador acordaron en eliminarse con el empate 1 a 1. Al seleccionado del ‘Bolillo’ no le alcanzó, y con este resultado clasifica a Paraguay con tan solo 2 puntos, algo inédito en la competencia.

Colombia se enfrentará de nuevo a ‘la roja’, con el último antecedente en la Copa América de los Estados Unidos, con la derrota de ‘la trícolor’ 0 a 2 por el cruce de semifinales de esa edición.

De este modo, así quedan los Cuartos de Final de la Copa América.

Jueves 27 de Junio (7:30 PM) – Brasil vs Paraguay – Arena Do Gremio

Viernes 28 de Junio (2:00 PM) – Venezuela vs Argentina – Estadio Maracaná

Viernes 28 de Junio (6:00 PM) – Colombia vs Chile – Arena Do Corintians

Sábado 29 de Junio (2:00 PM) – Uruguay vs Perú – Arena Fonte Nova

Por: Santiago Castro

