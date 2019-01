Colombia le pondrá freno a la red social Facebook, así lo anunció la SIC

En las últimas horas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que le pidió a la red social más grande del mundo, Facebook, realizar una auditoría relacionada con el manejo que le da a los datos de sus usuarios, la cual tendrá que ser entregada en un plazo de 4 meses.

En un comunicado, la SIC informó:

“En un plazo de 4 meses Facebook tendrá que implementar medidas útiles, y eficaces de seguridad y, además, tendrá que certificarlas. La orden impartida es de carácter preventivo”.

Colombia no es el único país que le ha pedido esto a la red social de Zuckerberg, pues Irlanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda también adoptaron la medida.

La decisión se tomó teniendo en cuenta la Resolución 1321 del 24 de enero de 2019, la cual pretende garantizar la seguridad de los datos personales de los 31 millones de colombianos que usan la red social.

Con esto, el ente regulador quiere que la red social evite la violación de los datos personales de los colombianos, como acceso no autorizado o fraudulento, uso no autorizado o fraudulento, consulta no autorizada o fraudulenta, adulteración no autorizada o fraudulenta, pérdida no autorizada o fraudulenta.

Recordemos que la medida será únicamente de manera preventiva.

via GIPHY