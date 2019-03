Ciudadana denuncia que le cortaron y robaron el cabello en Transmilenio

El pasado 11 de marzo, una joven contó a través de su cuenta de Twitter que se subió a un Transmilenio y le cortaron el cabello.

La joven relató que solo sintió que le jalaron el pelo, razón por la que decidió soltárselo, sin embargo, cuando llegó a la estación de Ricaurte y quiso volver a recogerlo, notó que una parte estaba más corta que las otras.

‘Pili’, como se identifica la joven en Twitter, contó su historia para que las mujeres, en especial las de cabello largo, tengan cuidado cuando se monten a un bus articulado, pues según su relato, hay personas que están buscando a otras para lastimarlas y dañarlas.

El cabello de la joven estaba decolorado y sus puntas estaban “súper mal”, relató la joven, razón por lo que no se sabe por qué se lo cortaron.

Recordemos que no es la primera vez que roban cabello en Colombia, pues varios casos se han denunciado en meses anteriores.

Aquí la publicación de la joven:

Amigos, hoy en @TransMilenio me cortaron el cabello, no me di cuenta, solo sentí que me lo halaron.

COMPARTAN para que sus amigas lo sepan. pic.twitter.com/gxYLaU9n9T

— Pili 😺 (@mamanomeveas) 11 de marzo de 2019