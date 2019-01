La agrupación estadounidense llamó ‘Social Cues’ a su quinto álbum de estudio, el cual tiene fecha de publicación y será para el próximo 19 de enero, contando con la producción de John Hill, conocido por su participación en importantes proyectos como los de Santigold, Florence + The Machine, Portugal. The Man, tUnE-yArDs.

Este 32 de enero Cage The Elephant compartió a través de las plataformas digitales su sencillo “Ready To Let Go” para ir calentando motores: