‘Borderlands 3’ tendrá la banda sonora más ‘variada’ de toda la saga

El compositor de la franquicia de videojuegos, Jesper Kyd, ha dejado patente el entusiasmo que le invade al haber podido superarse a sí mismo con su trabajo para el último episodio de la trilogía.

El compositor de la tercera entrega de la saga ‘Borderlands’, Jesper Kyd, no ha dudado en compartir su entusiasmo ante la oportunidad que le ha dado el proyecto de explotar al máximo su talento y creatividad.

Tanto es así, que el músico, responsable también de la banda sonora de las dos entregas anteriores, así como de otros juegos relacionados, ha asegurado que el acompañamiento sonoro del esperado título será el más complejo y variado de la franquicia, por lo que está deseando que los jugadores puedan comprobar de primera mano los resultados de su trabajo.

De entre todas sus composiciones que ha firmado para el juego, el cual sale a la venta este mismo viernes, el propio Jesper ha querido destacar el tema que servirá para representar la “naturaleza agreste” de un flamante nuevo planeta llamado Eden-6.

“En ‘Borderlands 3’, volvemos a Pandora, pero también visitaremos nuevos mundos como el planeta Eden-6, uno de los escenarios de cuya banda sonora me he encargado. Me ha resultado muy emocionante poder añadir temas a la historia de ‘Borderlands’, y creo que esta colección de canciones es la más variada de toda la saga”, ha explicado el artista en conversación con el portal de noticias GameSpot, al que también ha asegurado que ha trabajado estrechamente con la desarrolladora GearBox y, en especial, con el jefe del departamento de sonido Raison Varner.