Blink-182 estuvo a punto de caer en el atentado en El Paso, Texas

Una lamentable masacre se vivió en una tienda de la cadena Walmart ubicada en El Paso, Téxas, dejando un saldo de 20 muertos y 26 heridos el pasado 3 de agosto.

El bajista de Blink-182, Mark Hoppus, narró los momentos de pánico que vivió junto a la banda, pues iban en camino a la zona donde ocurrió el tiroteo, pero gracias al equipo de seguridad, fueron encerrados en un hotel hasta que bajó la tensión.

Recordemos que Blink tenía programado un concierto en El Paso, Téxas, el día 4 de agosto, pero finalmente, en consideración con las víctimas, pospusieron su presentación.

we are locked down in our hotel in el paso. over the intercom system they just announced that there are reports of another active shooter directly across the street at a location different from the first shootings.

