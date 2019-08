Avengers y X-Men se enfrentarían en la fase 6 de MARVEL

Los planes de MARVEL para el futuro son mucho más ambiciosos de lo que muchos pensamos, pues luego de que se confirmara la compra de Disney a Fox, al parecer personajes como Deadpool, X-Men y los 4 fantásticos ingresarán al universo cinematográfico.

El productor Kevin Feige declaró que los nuevos personajes podrían tener una nueva pelea que superaría a la que vimos en Avengers Endgame.

La película Avengers vs X-Men se realizaría en la Fase 6, así lo afirmaron fuentes cercanas a We Got This Covered.

Inicialmente, los primeros en aparecer serán los 4 fantásticos, seguidos de los X- men y finalmente el nuevo grupo de los vengadores: Black Panther, Spider-Man, Blade, Shang-Chi, Scarlett Witch, Mighty Thor, Captain Marvel y otros nuevos personajes que se incluirán.

Avengers vs X-Men llegaría en el año 2024.

via GIPHY