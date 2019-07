Slipknot lanzó el impactante video de su canción ‘Solway Firth’

Quedan pocos días para que conozcamos el nuevo disco de Slipknot ‘We Are Not Your Kind’ y la banda nos antojó aún más lanzando el nuevo video de su canción ‘Solway Firth’, segundo single del disco.

La canción, que dura seis minutos, está llena de riffs pesados y la característica voz de Corey Taylor, la cual muestra ese “lado experimental” del que el vocalista ha hablado en las entrevistas.

El video oficial de ‘Solway Firth’ fue dirigido por M. Shawn Crahan, más conocido como “Clown” y muestra imágenes de la gira europea de la banda mezcladas con imágenes gore de la serie “The Boys”.

Recordemos que el próximo disco de la banda saldrá el 9 de agosto.

Aquí el video: