‘Assassin’s Creed Unity’ recibe una oleada de críticas positivas

La propia desarrolladora del videojuego ha reconocido haber reaccionado con estupor a la avalancha de opiniones favorables que ha venido recibiendo su creación tras haber sido denostada por los críticos.

Desde que los creadores del -en un principio- denostado ‘Assassin’s Creed Unity’ ofrecieran el juego de forma gratuita y donaran nada menos que 500.000 dólares a las labores de restauración de la catedral de Notre Dame -la cual aparece perfectamente recreada en el título antes del fatídico incendio de abril-, la secuela ha recibido una avalancha de críticas positivas en diversas páginas de valoraciones.

Semejante acontecimiento ha pillado totalmente desprevenidos a los responsables de Valve, la desarrolladora del juego, y a los de su distribuidora Ubisoft, hasta el punto de que han tenido que revisarse a fondo tales opiniones para comprobar que no se trataban de “críticas bomba” y, por tanto, que no ocultaban contenidos negativos bajo un envoltorio excesivamente edulcorado.

Afortunadamente, este no ha sido el caso y ahora habrá que preguntarse -la compañía Valve no ha dudado en especular sobre ello en la última entrada de su blog de novedades- qué ha conseguido cambiar radicalmente y en cuestión de solo unas semanas la impresión inicial de los ‘gamers’. La firma apunta, no sin expresar ciertas dudas al respecto, al citado donativo de Ubisoft y a la obra de arte que en sí misma supone la réplica virtual del templo parisino.

En estos momentos, ‘Assassin’s Creed Unity’ -el cual fue estrenado hace un lustro en PS4, Xbox One y PC- cuenta con una puntuación de 5 sobre 5 en CD Keys y concentra un 91% de ‘likes’ entre los usuarios del motor de búsqueda Google.