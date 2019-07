Así sonaría ‘Chop Suey!’ de System Of A Down si fuera una canción feliz

¿Qué pasaría si uno de los himnos de System Of A Down se vuelve una canción suave y dedicable? Bueno, ya no tenemos que imaginarlo porque aunque Serj Tankian esté teniendo pesadillas con este cover de Chop Suey!’, una vez más se abre debate en internet por esa versión tan suave.

Como bien dijimos al comienzo, Chop Suey!’ ahora cuenta con una nueva versión y esta vez la hicieron los dueños del canal de YouTube ‘Melodicka Brothers’, quienes tomaron una guitarra para hacer de esta legendaria canción una balada que se puede escuchar al rededor de una fogata mientras se queman un par de masmelos.