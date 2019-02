Argentino se quejó de “la calor” y las redes sociales no se lo perdonaron

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a Nahuel López, un argentino de 22 años, quejarse por las altas temperaturas que se están presentando en Salta, al norte del país.

El video, el cual ya lleva más de 1 millón de reproducciones, se volvió rápidamente viral por la forma tan graciosa en la que Nahuel se quejó. El joven dice que no aguanta el calor y que suda por cualquier cosa:

En las imágenes, el joven de 22 años agrega que ni siquiera corre una “pu%@ brisa” y dice que “lo peor de todo” son las personas que le dan ideas para disfrutar del clima, como ir a la piscina o comer un helado:

“¿Vos me vas a pagar el helado?, ¿vos me vas a pagar la pile (piscina)? Si vos me vas a pagar para que no me cag&# de calor, ¡listo!, no me quejo nada”.