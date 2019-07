Aquí está 00950025, el EP sorpresa de Foo Fighters

Una vez más la banda liderada por Dave Grohl sorprende a sus fanáticos, pero esta vez sí dejó a más de uno con la boca abierta y se debe a un lanzamiento, si… se trata de “00950025”, un nuevo álbum que está compuesto por tres canciones.

A good day to take a look in the Foo Files. 🧐

How about a few elusive Live tracks? https://t.co/9RXxBRnc1J

We’ve seen some Reading ’95 tweets, officially submit them now (or any FF story you like) here: https://t.co/K0kp4XBaiP

…you never know what we’ve got up our sleeves… pic.twitter.com/VHFqsPVs1s

— Foo Fighters (@foofighters) 5 de julio de 2019