Amaranta Hank pensó en suicidarse después de una crisis depresiva

La actriz de cine para adultos reveló a Caracol Radio la crisis depresiva que la hizo pensar en quitarse la vida, situación que logró superar después de escribir “un par de líneas”, lo que la llevó a replantear su decisión.

Según aclaró la misma Amaranta Hank, esta situación no es algo nuevo en su vida, pues y había pasado por eso algunos años atrás y, aunque no se sabe qué la llevó a una crisis esta vez, se dice que podría tratarse por el rumor de VIH que supuestamente padece el actor Nacho Vidal, con quien grabó un par de películas.

“Hace unos minutos tuve una crisis depresiva y quise matarme. No hubo nada externo que lo desencadenara, fue netamente químico. No me pasaba desde hace dos años. Ya estoy bien. La depresión es fuertemente débil. Me tranquilizó escribir un par de líneas.”